В Афганистане поблагодарили российские власти за гуманитарную помощь

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Шах Султан Акифи, атташе по культуре и образованию Республики Афганистан в Москве, поблагодарил российские власти за оказанную стране гуманитарную помощь.
В Афганистане поблагодарили российские власти за гуманитарную помощь
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Должен сказать, что Российская Федерация всегда исторически была дружественной страной Афганистану. Дипломатическим отношениям между нашими странами больше 100 лет. Россия всегда помогала Афганистану в труднейшие дни жизни афганского народа. Как афганец, хочу передать слова благодарности руководству Российской Федерации за то, что в последнее время приняли решение отправить афганскому народу гуманитарную помощь — продукты, товары первой необходимости», — заявил он в беседе с RT.

По его словам, эвакуация афганцев, которые также являются гражданами России, — очень хорошее и полезное решение.

«Надеюсь, что в дальнейшем продолжится эвакуация тех афганцев, которые хотят и могут по законодательству, конечно, приехать в Россию. Я слышал, что до конца ноября ещё дважды предоставят такую помощь Афганистану», — сказал атташе.

Он также выразил надежду, что Россия и в дальнейшем будет помогать Афганистану.

«Как выпускник советского вуза, я бы хотел, чтобы руководство России обратило внимание и на тех выпускников советских и российских вузов, которые хотят приехать в Россию», — добавил Шах Султан Акифи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецбортами Министерства обороны из Афганистана эвакуируются граждане России и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан из-за неспокойной обстановки.

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