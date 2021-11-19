В Афганистане поблагодарили российские власти за гуманитарную помощь
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- РИА Новости
«Должен сказать, что Российская Федерация всегда исторически была дружественной страной Афганистану. Дипломатическим отношениям между нашими странами больше 100 лет. Россия всегда помогала Афганистану в труднейшие дни жизни афганского народа. Как афганец, хочу передать слова благодарности руководству Российской Федерации за то, что в последнее время приняли решение отправить афганскому народу гуманитарную помощь — продукты, товары первой необходимости», — заявил он в беседе с RT.
По его словам, эвакуация афганцев, которые также являются гражданами России, — очень хорошее и полезное решение.
«Надеюсь, что в дальнейшем продолжится эвакуация тех афганцев, которые хотят и могут по законодательству, конечно, приехать в Россию. Я слышал, что до конца ноября ещё дважды предоставят такую помощь Афганистану», — сказал атташе.
Он также выразил надежду, что Россия и в дальнейшем будет помогать Афганистану.
«Как выпускник советского вуза, я бы хотел, чтобы руководство России обратило внимание и на тех выпускников советских и российских вузов, которые хотят приехать в Россию», — добавил Шах Султан Акифи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецбортами Министерства обороны из Афганистана эвакуируются граждане России и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан из-за неспокойной обстановки.