В Афганистане поблагодарили российские власти за гуманитарную помощь

Шах Султан Акифи, атташе по культуре и образованию Республики Афганистан в Москве, поблагодарил российские власти за оказанную стране гуманитарную помощь.

«Должен сказать, что Российская Федерация всегда исторически была дружественной страной Афганистану. Дипломатическим отношениям между нашими странами больше 100 лет. Россия всегда помогала Афганистану в труднейшие дни жизни афганского народа. Как афганец, хочу передать слова благодарности руководству Российской Федерации за то, что в последнее время приняли решение отправить афганскому народу гуманитарную помощь — продукты, товары первой необходимости», — заявил он в беседе с RT.

По его словам, эвакуация афганцев, которые также являются гражданами России, — очень хорошее и полезное решение.

«Надеюсь, что в дальнейшем продолжится эвакуация тех афганцев, которые хотят и могут по законодательству, конечно, приехать в Россию. Я слышал, что до конца ноября ещё дважды предоставят такую помощь Афганистану», — сказал атташе.

Он также выразил надежду, что Россия и в дальнейшем будет помогать Афганистану.

«Как выпускник советского вуза, я бы хотел, чтобы руководство России обратило внимание и на тех выпускников советских и российских вузов, которые хотят приехать в Россию», — добавил Шах Султан Акифи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецбортами Министерства обороны из Афганистана эвакуируются граждане России и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан из-за неспокойной обстановки.