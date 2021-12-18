Самолёт Минобороны России с гумпомощью приземлился в аэропорту Кабула

Первый самолёт российского Министерства обороны с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Первый самолёт военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно поручению президента России Владимира Путина была намечена четвёртая эвакуация, в рамках которой из Афганистана вывезут 300 человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецбортами Министерства обороны из Афганистана эвакуируются граждане России и других стран, которые пожелали покинуть Афганистан из-за неспокойной обстановки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.