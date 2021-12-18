Bloomberg: США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе
- Reuters
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.
Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин выступает за идею проведения Совета Россия — НАТО по ситуации с безопасностью в Европе.