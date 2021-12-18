В Госдепе США заявили о готовности к консультациям в формате НАТО — Россия

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США открыты к консультациям в формате НАТО — Россия и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.
В Госдепе США заявили о готовности к консультациям в формате НАТО — Россия
  • AFP
  • © Alex Brandon-Pool / Getty Images

Она отметила, что американская сторона ожидает от России деэскалации по ситуации вокруг Украины.

«Мы открыты к соответствующим консультациям в формате НАТО — Россия, в формате ОБСЕ», — приводит ТАСС слова Нуланд.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

Позднее стало известно, что США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.

Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история» заявил о невыполнении Киевом обязательств по передаче России заграничного имущества СССР.

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