В Госдепе США заявили о готовности к консультациям в формате НАТО — Россия

США открыты к консультациям в формате НАТО — Россия и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

Она отметила, что американская сторона ожидает от России деэскалации по ситуации вокруг Украины.

«Мы открыты к соответствующим консультациям в формате НАТО — Россия, в формате ОБСЕ», — приводит ТАСС слова Нуланд.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

Позднее стало известно, что США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.

Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история» заявил о невыполнении Киевом обязательств по передаче России заграничного имущества СССР.