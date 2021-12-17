ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины против коронавируса Covovax
- Reuters
«Сегодня Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утверждённых ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2», — приводит РИА Новости сообщение ВОЗ.
Отмечается, что вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX.
Ранее в ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в I квартале 2022 года.
Президент России Владимир Путин призвал активнее работать со Всемирной организацией здравоохранения.