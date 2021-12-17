Генсек НАТО: в ситуации по Украине нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношении ситуации на Украине альянсу следует «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».
Генсек НАТО: в ситуации по Украине нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему
  • Reuters

«Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он добавил, что в альянсе очень внимательно следят за действиями России. По словам Столтенберга, в НАТО увеличили разведывательные возможности по наблюдению за усилением России у границ Украины.

«Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряжённости, и это, в первую очередь, касается наших членов в регионе, в частности Болгарии», — добавил генсек альянса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС и «Восточного партнёрства» сообщила об озабоченности ЕС якобы наращиванием военной силы России на российско-украинской границе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

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