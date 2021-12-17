Генсек НАТО: в ситуации по Украине нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему
- Reuters
«Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
Он добавил, что в альянсе очень внимательно следят за действиями России. По словам Столтенберга, в НАТО увеличили разведывательные возможности по наблюдению за усилением России у границ Украины.
«Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряжённости, и это, в первую очередь, касается наших членов в регионе, в частности Болгарии», — добавил генсек альянса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС и «Восточного партнёрства» сообщила об озабоченности ЕС якобы наращиванием военной силы России на российско-украинской границе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.