В ЕК заявили об обеспокоенности «наращиванием» военной силы России на границе с Украиной

В Европейском союзе озабочены якобы наращиваем военной силы России на российско-украинской границе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС и «Восточного партнёрства».

«Мы все озабочены наращиванием военной мощи в России вдоль восточной границы Украины», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

По её словам, Европейский союз готов решительно отреагировать на любую агрессию в отношении Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.