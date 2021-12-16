В ЕК заявили об обеспокоенности «наращиванием» военной силы России на границе с Украиной
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«Мы все озабочены наращиванием военной мощи в России вдоль восточной границы Украины», — написала фон дер Ляйен в Twitter.
По её словам, Европейский союз готов решительно отреагировать на любую агрессию в отношении Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.