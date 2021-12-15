Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Украины

У России нет агрессивных намерений в отношении Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление по итогам встречи глав МИД G7.

«Ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели — всё тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что на своей суверенной территории Россия имеет полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению.

«Никаких агрессивных намерений у России нет», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что Евросоюз не помогает урегулированию на Украине и пытается представить Москву стороной конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.