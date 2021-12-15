Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Украины

Короткая ссылка
У России нет агрессивных намерений в отношении Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление по итогам встречи глав МИД G7.
Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Украины
  • РИА Новости

«Ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели — всё тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что на своей суверенной территории Россия имеет полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению.

«Никаких агрессивных намерений у России нет», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что Евросоюз не помогает урегулированию на Украине и пытается представить Москву стороной конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить