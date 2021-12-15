Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных намерений в отношении Украины
- РИА Новости
«Ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели — всё тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине», — сказала она в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что на своей суверенной территории Россия имеет полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению.
«Никаких агрессивных намерений у России нет», — подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что Евросоюз не помогает урегулированию на Украине и пытается представить Москву стороной конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.