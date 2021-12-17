Захарова оценила слова главы Мюнхенской конференции по безопасности о вооружении армии Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о вооружении армии Украины.

В частности, как напомнила Захарова, Ишингер сказал, что, «если разумное вооружение украинской армии сможет умерить пыл российской стороны», они достигнут своей «промежуточной цели».

«То есть основная проблема Украины в том, что оружия мало? Не в том, что разрушена экономика. Не в том, что отсутствует хоть какое-то общественное согласие. Не в том, что не работает госаппарат. А в том, что мало Украина берет кредитов на закупку... оружия и его обслуживание», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Российский дипломат также обратила внимание на подход немецкого политолога к решению украинского вопроса.

«...подход к «окончательному решению украинского вопроса», судя по данному высказыванию немецкого политолога, вырисовывается весьма отчётливо», — добавила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс поддерживает военную помощь Украине и уже обеспечил поставки разных видов военного снаряжения, в числе которых системы противодействия БПЛА, а также зимняя одежда.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Захарова ранее отметила, что НАТО «подливает масла в огонь».

Президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.