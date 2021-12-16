В Nord Stream 2 AG заявили о работе над учреждением «дочки» в ФРГ для сертификации

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», работает над учреждением дочерней компании в Германии.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

В компании отметили, что не комментируют детали процедуры учреждения немецкой «дочки» и сертификации, её сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

Как сообщало ранее Bloomberg, Федеральное сетевое агентство ФРГ считает, что решение по «Северному потоку — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в реализации проекта «Северный поток — 2» заинтересована не только Россия — газопровод представляет большой интерес для всех европейских потребителей.

Представитель департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Елена Березина заявила, что Nord Stream 2 AG находится в тесном контакте с регулятором Германии по поводу сертификации компании для работы газопровода «Северный поток — 2».

16 ноября сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю структуру на территории ФРГ для соответствия юридическим требованиям Германии, выполнение которых необходимо для сертификации немецкой части газопровода.