Песков отметил заинтересованность в реализации «Северного потока — 2» не только России

В реализации проекта «Северный поток — 2» заинтересована не только Россия — газопровод представляет большой интерес для всех европейских потребителей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, видят ли в Кремле угрозу для реализации проекта.

«В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом этот проект... представляет большой интерес для всех европейских потребителей», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее в преддверии саммита глав стран ЕС предложил обсудить возможные санкции в отношении «Северного потока — 2» в случае эскалации у границ Украины.

Его итальянский коллега Марио Драги считает, что ограничительные меры, введённые против газопровода, могут привести к росту цен на топливо.