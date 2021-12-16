Премьер Италии высказался о санкциях против «Северного потока — 2»

Санкции против газопровода «Северный поток — 2» могут привести к росту цен на топливо, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

«Северный поток — 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», — цитирует РИА Новости выступление Драги в итальянском сенате.

Он предупредил, что цены на газ для Италии вырастут, и что возможно «с этим придётся смирится».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность использовать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.