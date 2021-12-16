Премьер Италии высказался о санкциях против «Северного потока — 2»
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«Северный поток — 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», — цитирует РИА Новости выступление Драги в итальянском сенате.
Он предупредил, что цены на газ для Италии вырастут, и что возможно «с этим придётся смирится».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность использовать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.