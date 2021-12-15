Зеленский допустил использование ситуации с «Северным потоком — 2» для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга допустил возможность использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы благодаря такому инструменту («Северному потоку — 2». — RT) мог бы организовать встречу с президентом России», — приводит его слова РИА Новости.

Зеленский отметил, что на переговорах с Путиным могут обсудить шаги для регулирования конфликта в Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «1+1» не исключил возможности прямых переговоров с Путиным по Донбассу.