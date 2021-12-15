Зеленский допустил использование ситуации с «Северным потоком — 2» для встречи с Путиным
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«Я бы благодаря такому инструменту («Северному потоку — 2». — RT) мог бы организовать встречу с президентом России», — приводит его слова РИА Новости.
Зеленский отметил, что на переговорах с Путиным могут обсудить шаги для регулирования конфликта в Донбассе и выполнения Минских соглашений.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу «1+1» не исключил возможности прямых переговоров с Путиным по Донбассу.