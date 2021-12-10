Зеленский не исключил создание формата прямых переговоров с Путиным по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» не исключил возможности прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по Донбассу.

«Я не исключаю отдельный формат и прямые переговоры с президентом России», — приводит его слова РИА Новости.

Также Зеленский заявил, что видит поддержку «этого направления» со стороны европейских партнёров Украины и США.

Также Зеленский не исключил возможности проведения референдума по вопросу Донбасса.

Ранее сообщалось, что украинский президент и лидер США Джо Байден скоординировали позиции по вопросу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Зеленский заявлял, что у Киева есть чёткие предложения по разблокированию мирного процесса.