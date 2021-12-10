Зеленский не исключил создание формата прямых переговоров с Путиным по Донбассу
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«Я не исключаю отдельный формат и прямые переговоры с президентом России», — приводит его слова РИА Новости.
Также Зеленский заявил, что видит поддержку «этого направления» со стороны европейских партнёров Украины и США.
Также Зеленский не исключил возможности проведения референдума по вопросу Донбасса.
Ранее сообщалось, что украинский президент и лидер США Джо Байден скоординировали позиции по вопросу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Зеленский заявлял, что у Киева есть чёткие предложения по разблокированию мирного процесса.