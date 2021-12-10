Зеленский и Байден скоординировали позиции по урегулированию в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден скоординировали позиции по вопросу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Зеленский и Байден скоординировали позиции по урегулированию в Донбассе
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«Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

По словам Зеленского, у украинской стороны есть чёткие предложения по разблокированию мирного процесса.

Ранее Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от украинского народа.

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