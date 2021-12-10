Зеленский и Байден скоординировали позиции по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден скоординировали позиции по вопросу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Глава украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

По словам Зеленского, у украинской стороны есть чёткие предложения по разблокированию мирного процесса.

Ранее Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от украинского народа.