Зеленский не исключил проведения референдума по вопросу Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» не исключил возможности проведения референдума по вопросу Донбасса.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зеленского, в данном случае «вопрос не в статусе».

Также он заявил, что референдум может быть «относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны».

Ранее Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом безопасность в военной и энергетической сферах.

Также украинский президент заявил Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.