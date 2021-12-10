Зеленский не исключил проведения референдума по вопросу Донбасса

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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» не исключил возможности проведения референдума по вопросу Донбасса.
Зеленский не исключил проведения референдума по вопросу Донбасса
  • Reuters

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зеленского, в данном случае «вопрос не в статусе».

Также он заявил, что референдум может быть «относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны».

Ранее Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом безопасность в военной и энергетической сферах.

Также украинский президент заявил Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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