Зеленский заявил Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Джо Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать.
Зеленский заявил Байдену об отсутствии планов на кого-либо нападать
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Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1»

По словам Ермака, Украина является «абсолютно мирным государством». Он добавил, что Зеленский «ещё раз об этом сказал» Байдену.

«Украина не собирается ни на кого нападать. Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что переговоры Байдена и Зеленского продлились 1,5 часа.

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