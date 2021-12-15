Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе брифинга в Брюсселе заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией.

«Украина готова к любому формату переговоров с Россией по урегулированию этого процесса», — цитирует его РИА Новости.

Также Зеленский допустил возможность использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению украинского лидера, на переговорах с президентом России можно было бы обсудить шаги по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению Минских соглашений.