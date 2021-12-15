Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе брифинга в Брюсселе заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией.
Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией
  • © president.gov.ua

«Украина готова к любому формату переговоров с Россией по урегулированию этого процесса», — цитирует его РИА Новости.

Также Зеленский допустил возможность использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению украинского лидера, на переговорах с президентом России можно было бы обсудить шаги по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению Минских соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить