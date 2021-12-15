Зеленский заявил о готовности Украины к любому формату переговоров с Россией
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«Украина готова к любому формату переговоров с Россией по урегулированию этого процесса», — цитирует его РИА Новости.
Также Зеленский допустил возможность использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2» для организации переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению украинского лидера, на переговорах с президентом России можно было бы обсудить шаги по урегулированию конфликта в Донбассе и выполнению Минских соглашений.