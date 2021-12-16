Премьер Латвии Кариньш призвал обсудить меры против «Северного потока — 2» из-за Украины

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в преддверии саммита глав стран ЕС предложил обсудить возможные санкции в отношении «Северного потока — 2» в случае эскалации у границ Украины.
Премьер Латвии Кариньш призвал обсудить меры против «Северного потока — 2» из-за Украины
  • © Nord Stream 2/Igor Kuznecov

«Я определённо думаю, что это (санкции против «Северного потока — 2». — RT) должно обсуждаться. Это очевидно, что прямо сейчас Путин пытается использовать «Северный поток» в качестве шантажа против ЕС, неверно заявляя, что, если мы хотим больше газа в Европе, мы должны открыть «Северный поток — 2», — цитирует латвийского премьера ТАСС.

По мнению Кариньша, это ложь, так как уже имеется инфраструктура для обеспечения Европы всем необходимым газом — через Украину.

Он добавил, что ЕС должен рассмотреть широкий спектр ограничительных мер для сдерживания России от военной эскалации.

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее заявил, что санкции в отношении газопровода могут привести к росту цен на топливо.

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