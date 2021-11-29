Nord Stream 2 AG находится в тесном контакте с регулятором ФРГ по сертификации
- Reuters
«Сейчас можем только сказать, что проектная компания находится в тесном контакте с Федеральным сетевым агентством, сроки не готовы пока озвучить», — сообщила она.
Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».
16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.