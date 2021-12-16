Шольц заявил о солидарности лидеров ЕС с Польшей в её противостоянии Белоруссии
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По его словам, представители ЕС зафиксировали в итоговых документах солидарность с Польшей, которая сталкивается с серьёзными вызовами.
«Мы сделаем вместе всё, чтобы отбивать их (гибридные атаки. — RT) и чтобы гарантировать, что то, что тот режим придумал, не работает», — цитирует Шольца РИА Новости.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз ранее заявил, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса с мигрантами.
По его мнению, европейская дипломатия прислала в страну делегацию, «которая всего наобещала, но ничего не сделала».
В Белоруссии ранее заявили о подготовке стран ЕС к эскалации ситуации на границе.
В конце ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши является одним из самых тяжёлых в Европе.