Шольц заявил о солидарности лидеров ЕС с Польшей в её противостоянии Белоруссии

Лидеры Евросоюза в рамках брюссельского саммита заявили о солидарности с Польшей в её противостоянии с властями Белоруссии в отношении миграционного кризиса, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, представители ЕС зафиксировали в итоговых документах солидарность с Польшей, которая сталкивается с серьёзными вызовами.

«Мы сделаем вместе всё, чтобы отбивать их (гибридные атаки. — RT) и чтобы гарантировать, что то, что тот режим придумал, не работает», — цитирует Шольца РИА Новости.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз ранее заявил, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса с мигрантами.

По его мнению, европейская дипломатия прислала в страну делегацию, «которая всего наобещала, но ничего не сделала».

В Белоруссии ранее заявили о подготовке стран ЕС к эскалации ситуации на границе.

В конце ноября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши является одним из самых тяжёлых в Европе.