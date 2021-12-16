Политолог Мезюхо поддержал призыв не демонизировать Россию из-за ситуации на Украине

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Ангелина Шурпина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал призыв автора статьи в британском журнале Spiked Тима Блэка не демонизировать Москву из-за ситуации на Украине.
Политолог Мезюхо поддержал призыв не демонизировать Россию из-за ситуации на Украине
  • РИА Новости

«Это заявление хоть немножко может быть приближено к объективности, но и тут в отношении России высказываются не совсем адекватные замечания. Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы на её границах было спокойно... Вместе с тем то, что сегодня происходит на Украине, является следствием агрессивной политики США, её союзников в Европе и по Североатлантическому альянсу, поэтому ни о каких «страхах» Москвы здесь говорить не приходится», — объяснил он.

По мнению политолога, Россия не приближалась к зоне стратегических интересов Запада, «а вот западный блок государств подступается к российским рубежам, чтобы создавать зону нестабильности вокруг границ России».

«Поэтому надо быть объективными и понимать, что, с одной стороны, Россия никого не боится и способна защитить свои интересы. С другой стороны, Украина, которая стала объектом для наступления Запада на интересы российского государства, со временем будет представлять опасность и для самого Запада. Ведь Украина — это троянский конь западной политики. Это должны понимать кураторы нынешней украинской власти и в Вашингтоне, и в Брюсселе», — заключил Мезюхо.

Ранее автор статьи в британском журнале Spiked Тим Блэк на основе анализа заявлений англоязычных СМИ по тематике отношений России и стран Запада призвал не демонизировать Москву из-за ситуации на Украине.

При этом журналист заявил, что всё происходящее на Украине и вокруг неё — «продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией».

Блэк также назвал дестабилизирующей силой «НАТО, а не Кремль».

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