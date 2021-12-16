Автор Spiked призвал не демонизировать Россию из-за ситуации на Украине

Автор статьи в британском журнале Spiked Тим Блэк на основе анализа заявлений англоязычных СМИ по тематике отношений России и стран Запада призвал не демонизировать Москву из-за ситуации на Украине.

По его словам, в статье The Observer президент России Владимир Путин представлен в качестве человека, который «не смирился с потерей СССР».

Блэк отмечает, что по мнению The Sunday Times, Россия является «дьявольской силой, агентом хаоса и войны и экспансионистом».

«На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, всё, что происходит на Украине и вокруг неё, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией», — заявил журналист.

Блэк назвал дестабилизирующей силой «НАТО, а не Кремль».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что у России нет агрессивных намерений в отношении Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.