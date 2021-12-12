В Кремле считают, что агрессивная риторика США не способствует снижению напряжённости

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В Кремле отметили усиление агрессивной риторики со стороны США в последние недели. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, такие заявления не способствуют снижению напряжённости.
В Кремле считают, что агрессивная риторика США не способствует снижению напряжённости
  • Reuters

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряжённости», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что в случае возможного «вторжения» России на Украину США направят свои войска в соседние страны НАТО.

В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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