В Кремле считают, что агрессивная риторика США не способствует снижению напряжённости
- Reuters
«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряжённости», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что в случае возможного «вторжения» России на Украину США направят свои войска в соседние страны НАТО.
В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.