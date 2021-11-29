Столтенберг пригрозил России последствиями в случае «любой агрессии» против Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс устроит России «политические и экономические последствия» в случае агрессии против Украины.

«Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия», — приводит его слова ТАСС.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.