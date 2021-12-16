Официальный представитель генсека ООН заболел коронавирусом

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Официальный представитель генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что заболел коронавирусом.
Официальный представитель генсека ООН заболел коронавирусом
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  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

«Сегодня утром в рамках планового тестирования для работы я получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19», — цитирует РИА Новости письмо Дюжаррика журналистам.

Он отметил, что изолировался в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Дюжаррик добавил, что полностью вакцинирован и его симптомы лёгкие.

Ранее президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заболел новой коронавирусной инфекцией.

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