У президента ЮАР Рамафоса обнаружили коронавирус

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заболел новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в офисе главы государства.

«У Рамафоса положительный тест на COVID-19», — сообщается в Twitter-аккаунте канцелярии президента.

В ветке комментариев уточняется, что на данный момент у него проявляются некоторые слабые симптомы вируса, Рамафоса находится под наблюдением врачей.

Ранее Рамафоса ушёл на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом.

В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.