У президента ЮАР Рамафоса обнаружили коронавирус
«У Рамафоса положительный тест на COVID-19», — сообщается в Twitter-аккаунте канцелярии президента.
В ветке комментариев уточняется, что на данный момент у него проявляются некоторые слабые симптомы вируса, Рамафоса находится под наблюдением врачей.
Ранее Рамафоса ушёл на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом.
В конце ноября Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН высказал мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.