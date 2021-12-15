NYT: Россия и Китай выступают единым фронтом на фоне ухудшений отношений с США
- AP
По итогам встречи по видеосвязи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина автор статьи отметил, что лидеры двух стран продемонстрировали солидарность на фоне давления Запада.
Также в материале говорится, что Россия и Китай при Си Цзиньпине и Владимире Путине сформировали как никогда прочное экономическое, военное и геополитическое партнёрство. В статье отмечается, что данное партнёрство по мере нарастания конфронтации двух стран с Вашингтоном «всё больше напоминает блок против американского влияния».
В ходе встречи с Си Цзиньпионм Путин отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.
Он назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.