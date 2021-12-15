NYT: Россия и Китай выступают единым фронтом на фоне ухудшений отношений с США

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Россия и Китай выступают «единым фронтом» и демонстрируют солидарность на фоне ухудшений отношений с Соединёнными Штатами. Об этом пишет газета The New York Times.
NYT: Россия и Китай выступают единым фронтом на фоне ухудшений отношений с США
  • AP

По итогам встречи по видеосвязи лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина автор статьи отметил, что лидеры двух стран продемонстрировали солидарность на фоне давления Запада. 

Также в материале говорится, что Россия и Китай при Си Цзиньпине и Владимире Путине сформировали как никогда прочное экономическое, военное и геополитическое партнёрство. В статье отмечается, что данное партнёрство по мере нарастания конфронтации двух стран с Вашингтоном «всё больше напоминает блок против американского влияния».

В ходе встречи с Си Цзиньпионм Путин отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности.

Он назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

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