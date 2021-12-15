Путин и Си Цзиньпин договорились увеличивать доли нацвалют в двусторонней торговле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи заявили о намерении увеличивать доли национальных валют в российско-китайских торговых отношениях.

Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«И президент, и председатель выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчётах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа российских и китайских инвесторов на фондовые рынки друг друга», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Также в ходе встречи Путин отметил важность координации усилий России и Китая для мировой стабильности

Он назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.