Слуцкий назвал несправедливым решение о высылке российских дипломатов из Германии

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Решение властей Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата в контексте дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине является несправедливым. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий назвал несправедливым решение о высылке российских дипломатов из Германии
  • РИА Новости

«Мы не считаем справедливыми ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Депутат также выразил обеспокоенность, что это решение осложнит российско-германские отношения.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого происшествия посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ. Глава министерства сообщила, что двух сотрудников посольства России в Германии объявляют персонами нон грата.

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