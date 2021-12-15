Слуцкий назвал несправедливым решение о высылке российских дипломатов из Германии
- РИА Новости
«Мы не считаем справедливыми ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов», — цитирует Слуцкого РИА Новости.
Депутат также выразил обеспокоенность, что это решение осложнит российско-германские отношения.
Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.
После этого происшествия посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ. Глава министерства сообщила, что двух сотрудников посольства России в Германии объявляют персонами нон грата.