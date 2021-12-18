В конгрессе подняли вопрос нехватки послов США в Европе на фоне политики России и Китая

Американский сенатор-демократ Джин Шахин выразила обеспокоенность нехваткой послов Соединённых Штатов в европейских государствах. В ходе своего выступления в конгрессе Шахин объяснила, что её тревога во многом вызвана политикой России и Китая в регионе. RT ознакомился со стенограммой речи сенатора.

Как отметила Шахин,ссылаясь на заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, «дипломатическое ведомство страны работает в четверть силы» из-за многочисленных приостановок в вопросе назначения послов.

По её словам, на сегодняшний день присутствие Соединённых Штатов в Европе «очень ограничено». Так, у страны нет утверждённых послов в том числе в Испании, на Украине, в Великобритании, Исландии, Ирландии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Германии и Польше.

В то же время сенатор обратила внимание коллег на число послов России и Китая в европейских государствах — их дипломаты есть «практически во всех странах».

Подобная ситуация имеет место в то время, когда Европа сталкивается с «существенными вызовами» — в том числе со стороны России, которая якобы «угрожает вторжением на Украину», добавила Шахин.

На этом фоне политик напомнила о значимости сотрудничества США с ЕС, НАТО «и всеми европейскими союзниками», а также обратилась к коллегам в сенате с просьбой рассмотреть на позиции послов тех кандидатов, имена которых она назвала в ходе своего выступления, и проголосовать за них.

Ранее в Москве комментировали и отвергали появившиеся сообщения о том, что Россия якобы не исключает «военного вторжения» на Украину. Так, президент страны Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что российские войска никому не угрожают.

Со своей стороны, пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков предположил, что подобное нагнетание информационной напряжённости происходит «с целью дальнейшей демонизации России».