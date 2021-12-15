Bloomberg: ряд стран ЕС выступили против введения санкций в отношении России
- © Caro / Schwarz
- globallookpress.com
По данным РИА Новости, Франция и Германия выступают за переговоры с Россией в этом контексте.
12 ноября Bloomberg сообщал, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не собирается ни на кого нападать.
В ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом он отметил, что войска России никому не угрожают.