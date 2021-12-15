Эсминец Arleigh Burke ВМС США начал переход из Чёрного в Средиземное море

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Американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG 51) начал переход из Чёрного в Средиземное море, сообщили в командовании ВМС США.
Эсминец Arleigh Burke ВМС США начал переход из Чёрного в Средиземное море
  • Reuters
  • © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Jason Waite

«Ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнёрами», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

25 ноября корабль вошёл в акваторию Чёрного моря для обеспечения «безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути».

По словам российского лидера Владимира Путина в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», учения НАТО в Чёрном море представляют вызов для России.

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