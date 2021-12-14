США продолжают дипломатические контакты для урегулирования ситуации вокруг Украины

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Соединённые Штаты продолжают поддерживать дипломатические каналы коммуникации с целью урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США продолжают дипломатические контакты для урегулирования ситуации вокруг Украины
  • Reuters
  • © Evelyn Hockstein

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путём выхода из ситуации», — заявила Псаки.

Она также анонсировала визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Россию для обсуждения якобы наращивания военных сил на российско-украинской границе. 

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят вбрасывание «многочисленных уток» о якобы запланированной агрессии России против Украины.

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