США продолжают дипломатические контакты для урегулирования ситуации вокруг Украины

Соединённые Штаты продолжают поддерживать дипломатические каналы коммуникации с целью урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путём выхода из ситуации», — заявила Псаки.

Она также анонсировала визит помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Россию для обсуждения якобы наращивания военных сил на российско-украинской границе.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия и США поддерживают постоянный контакт на высоком уровне по поводу ситуации вокруг Украины.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят вбрасывание «многочисленных уток» о якобы запланированной агрессии России против Украины.