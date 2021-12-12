Шесть человек погибли из-за обрушения склада Amazon в Иллинойсе

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В результате частичного обрушения склада компании Amazon в штате Иллинойс, вызванного торнадо, погибли шесть человек.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на губернатора штата Джея Роберта Притцкера.

По словам официальных лиц, 45 сотрудников компании покинули здание, ещё одного госпитализировали по воздуху в региональное медучреждение.

Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.

Байден поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.

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