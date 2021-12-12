Шесть человек погибли из-за обрушения склада Amazon в Иллинойсе
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на губернатора штата Джея Роберта Притцкера.
По словам официальных лиц, 45 сотрудников компании покинули здание, ещё одного госпитализировали по воздуху в региональное медучреждение.
Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.
Байден поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.