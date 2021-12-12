Daily Mail: Джулиан Ассанж перенёс инсульт в лондонской тюрьме

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенёс инсульт, будучи в заключении в лондонской тюрьме Белмарш.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на невесту Ассанжа Стеллу Моррис.

По её словам, приступ случился 27 октября во время выступления основателя WikiLeaks в лондонском суде в формате видеосвязи. Моррис предположила, что причиной проблем со здоровьем стал стресс из-за продолжающихся судебных тяжб со стороны США и общим ухудшением самочувствия.

После инсульта у Ассанжа осталось опущенным правое веко, а также наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение лондонского суда об экстрадиции Ассанжа в США будет оспорено в кратчайшие сроки.

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