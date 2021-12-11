Песков: Россия обеспечивает 40% потребностей Греции в природном газе
«Вы знаете, сколько процентов потребностей Греции в природном газе покрывается Россией? Немногим более 40%», — цитирует Пескова ТАСС.
Он также заявил о наращивании газовых поставок из России в рамках долгосрочных соглашений.
При этом американские производители сократили поставки природного газа в Грецию на 43%, отметил Песков. По его словам, это связано с началом поставок газа из США на Дальний Восток.
Ранее по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса было подписано пять документов.
В частности, стороны подписали совместный план действий между Россией и Грецией на 2022—2024 годы.
Путин назвал переговоры с премьер-министром Греции содержательными и результативными.