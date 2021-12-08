В Кремле сообщили о подписании пяти документов между Россией и Грецией

По итогам переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса было подписано пять документов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам встречи лидеров принят пакет документов.

Среди них — совместный план действий между Россией и Грецией на 2022—2024 годы, протокол о внесении изменений в соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод, меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования и другие.

Путин ранее назвал переговоры с премьер-министром Греции содержательными и результативными.

Стороны обсудили партнёрский характер взаимоотношений между двумя государствами, а также кипрскую проблематику.

Кроме того, Москва и Афины условились стремиться к разработке и продвижению совместных пакетных туров для организации комбинированных поездок в Россию и Грецию.