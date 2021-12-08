Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьером Греции

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Президент России Владимир Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В Сочи стороны обсудили вопросы сотрудничества, а к визиту греческого премьера приурочили подписание документов в таких сферах, как безопасность на море, туризм, финансы и высокие технологии.
Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьером Греции
  • Reuters

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«В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что российско-греческие связи не снижают оборотов и продолжают последовательно укрепляться по всем направлениям», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что за девять месяцев 2021 года взаимная торговля выросла на 56%.

«Напомню, что если в прошлый год она сократилась на 37%, сейчас рост у нас уже 57%, это $3,2 млрд. Почти что достигли предпандемийного уровня», — сказал российский президент.

Путин напомнил, что российские инвестиции в Греции составляют почти $650 млн, а российские компании готовы к дальнейшей реализации совместных проектов, в том числе по развитию инфраструктуры.

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