Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьером Греции
- Reuters
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.
«В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что российско-греческие связи не снижают оборотов и продолжают последовательно укрепляться по всем направлениям», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что за девять месяцев 2021 года взаимная торговля выросла на 56%.
«Напомню, что если в прошлый год она сократилась на 37%, сейчас рост у нас уже 57%, это $3,2 млрд. Почти что достигли предпандемийного уровня», — сказал российский президент.
Путин напомнил, что российские инвестиции в Греции составляют почти $650 млн, а российские компании готовы к дальнейшей реализации совместных проектов, в том числе по развитию инфраструктуры.