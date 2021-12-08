«Структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно»: Путин — о конфронтационной линии НАТО по отношению к РФ

В среду, 8 декабря, президент России Владимир Путин провёл в Сочи переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.