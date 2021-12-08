Путин и премьер Греции обсудили партнёрские отношения между странами

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Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в рамках переговоров обсудили крепкую дружбу и партнёрский характер взаимоотношений между двумя государствами.
Путин и премьер Греции обсудили партнёрские отношения между странами
  • Reuters

«Наши отношения... выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учёта интересов, охватывают многочисленные сферы сотрудничества, носят обоюдовыгодный партнёрский характер», — заявил Путин по результатам переговоров с Мицотакисом.

Он также подчеркнул, что народы двух стран связывает крепкая дружба и глубокие культурные узы.

«Что касается кипрской проблематики, то в очередной раз подтвердили поддержку российской стороной поиска всеобъемлющего, справедливого... урегулирования в международно-правовых рамках... и предусматривающих создание на Кипре двухзональной... федерации с единым международным правосубъектным статусом», — рассказал Путин.

По словам главы государства, визит премьера Греции в Россию происходит в год 200-летнего юбилея греческой революции, в результате которой республика стала самостоятельным государством.

Ранее Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьер-министром Греции.

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