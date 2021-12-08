Россия и Греция условились стремиться к разработке и продвижению совместных пакетных туров

Москва и Афины условились стремиться к разработке и продвижению совместных пакетных туров для организации комбинированных поездок в Россию и Грецию.

Об этом говорится в «Совместном плане действий между Российской Федерацией и Греческой Республикой на 2022—2024 годы», который опубликован на сайте Кремля.

«Стороны также условились стремиться к разработке и продвижению совместных пакетных туров для организации комбинированных поездок в Россию и Грецию, которые будут адресованы отдалённым туристским рынкам, а также для реализации программы по туризму «Шёлковый путь» Всемирной туристской организации», — говорится в тексте.

Сообщается, что «стороны также будут наращивать сотрудничество в области круизного туризма в регионах Чёрного моря и Восточного Средиземноморья».

Президент России Владимир Путин назвал содержательными и результативными переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В Сочи стороны обсудили вопросы сотрудничества, а к визиту греческого премьера приурочили подписание документов в таких сферах, как безопасность на море, туризм, финансы и высокие технологии.