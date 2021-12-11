Шесть экс-помощников Трампа вызвали для дачи показаний по делу о штурме Капитолия
- Reuters
«Некоторые из свидетелей, вызванных сегодня на слушания, очевидно, работали над организацией митингов 5 и 6 января», — цитирует ТАСС сообщение на сайте комитета.
В частности, комитет вызвал для дачи показаний бывшего главу политического офиса Трампа Брайана Джека.
6 января в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники экс-главы США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.
24 ноября три ультраправые организации вызвали для дачи показаний по делу о штурме Капитолия.
Также сообщалось, что участника штурма Капитолия Джейкоба Ченсли приговорили к 3,5 года лишения свободы