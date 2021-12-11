Шесть экс-помощников Трампа вызвали для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Комитет, проводящий расследование штурма Капитолия США 6 января 2021 года, вызвал для дачи показаний шесть бывших помощников экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Некоторые из свидетелей, вызванных сегодня на слушания, очевидно, работали над организацией митингов 5 и 6 января», — цитирует ТАСС сообщение на сайте комитета.

В частности, комитет вызвал для дачи показаний бывшего главу политического офиса Трампа Брайана Джека.

6 января в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники экс-главы США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

24 ноября три ультраправые организации вызвали для дачи показаний по делу о штурме Капитолия.

Также сообщалось, что участника штурма Капитолия Джейкоба Ченсли приговорили к 3,5 года лишения свободы