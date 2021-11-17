Участника штурма Капитолия в США приговорили к 3,5 года лишения свободы
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Об этом сообщил CNN.
Обвинение просило приговорить его к 51 месяцу тюрьмы и заявляло, что он был «публичным лицом капитолийского бунта».
При этом защита американца заявляла, что он был мирным участником протестов, и отмечала, что у него есть проблемы с психическим здоровьем.
Ранее бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона арестовали после отказа давать показания следствию по делу о штурме здания Капитолия в Вашингтоне.
6 января в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.