ФБР сообщило об аресте Стивена Бэннона

Экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон арестован после отказа давать показания следствию по делу о штурме здания Капитолия в Вашингтоне.

«В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу», — говорится в сообщении ФБР, которое приводит РИА Новости.

6 января в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

В июне спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси представила законопроект о формировании специальной комиссии по расследованию штурма Капитолия, который произошёл 6 января. Главная задача — выяснить обстоятельства акта «внутреннего терроризма», а также проверить наличие возможного иностранного влияния.

Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT прокомментировал расследование по факту событий 6 января.