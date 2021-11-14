Журналист Гринвальд высказался о расследовании в США по факту штурма Капитолия

Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT прокомментировал расследование в США по факту штурма Капитолия 6 января.

Он отметил, что у конгресса есть некоторые полномочия по части расследований, однако они небезграничны «в силу одного весьма простого обстоятельства»: когда в США совершаются преступления, ответственность за расследование несут Министерство юстиции и ФБР.

«Сейчас они, по сути, ведут расследование, параллельное расследованию Министерства юстиции. Их злит, что Минюст не предъявил никому обвинений в связи с грандиозными заявлениями о заговоре, подстрекательстве к бунту, госизмене, а также о попытке убить или похитить Александрию Окасио-Кортес», — сказал журналист.

Гринвальд считает, что в действительности этим расследованием «просто пытаются насытить голодную либеральную толпу, что, очевидно, создаёт огромную политическую проблему».

«Скажем, почему людям на протяжении девяти месяцев говорили, что этот бунт был вызван действиями подстрекателей, которые хотели свергнуть правительство, а также убить или похитить избранных официальных лиц?» — отметил журналист.

При этом он заявил, что Министерство юстиции США, которое «сейчас находится под контролем Джо Байдена и демократов», никому не предъявляет обвинений в этом преступлении, «нет ни одного, пусть даже символического обвиняемого».

6 января в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

В июне 2021 года спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси представила законопроект о формировании специальной комиссии по расследованию штурма Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Главная задача — выяснить обстоятельства акта «внутреннего терроризма», а также проверить наличие возможного иностранного влияния.

Создание комиссии раскритиковали республиканцы в конгрессе, озвучившие опасения, что деятельность этого органа будет предвзятой.

В октябре Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей, которая расследует обстоятельства штурма Капитолия.