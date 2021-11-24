Три ультраправые организации вызвали для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Комитет, проводящий расследование штурма Капитолия США 6 января 2021 года, вызвал для дачи показаний три ультраправые организации и их руководителей.

«Мы считаем, что лица и организации, которых мы вызвали сегодня, располагают релевантной информацией о том, как вспыхнуло насилие в Капитолии, и о подготовке, приведшей к этому жестокому нападению», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Для дачи показаний были вызваны организации «Гордые парни», «Держащие клятву» и «Преторианцы Первой поправки», а также их руководители Генри Таррио, Элмер Стюарт Родс и Роберт Патрик Льюис.

Ранее участника штурма Капитолия Джейкоба Ченсли приговорили к 3,5 года лишения свободы.

6 января в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники экс-главы США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.