Адвокат Поведа прокомментировал разрешение суда в Лондоне экстрадировать Ассанжа в США

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Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа в беседе с RT прокомментировал разрешение суда в Лондоне экстрадировать его подзащитного в США.
Адвокат Поведа прокомментировал разрешение суда в Лондоне экстрадировать Ассанжа в США
  • Reuters

«Парадоксально, что в День прав человека мы услышали решение Высокого суда, которое аннулирует предыдущее и подтверждает возможность экстрадиции. Тем не менее это ещё не окончательно, так как существуют нюансы, согласно которым это решение может быть пересмотрено Верховным судом Великобритании», — сказал он.

Адвокат обратил внимание на то, что британский судья «довольно лаконично заявил», что США «предоставили достаточно гарантий» того, что над Ассанжем будет справедливый суд и что ему будет гарантирована физическая и психологическая безопасность.

«Тем не менее на апелляционных слушаниях было доказано, что США не соблюдают свои гарантии. Так было, например, с гражданином Испании Давидом Мендосой, который был экстрадирован, и в его случае эти гарантии не были соблюдены», — сказал Поведа.

По его словам, Верховный суд Великобритании ещё должен рассмотреть аргументы британской защиты. 

«Это займёт время, я напомню, что слушания по экстрадиции продолжаются почти год, и чтобы получить окончательное решение, может потребоваться ещё столько же», — отметил он.

Также Поведа заявил, что здоровье Ассанжа продолжает ухудшаться и всё это влияет на его физическое и психологическое состояние.

«Мы обсуждали это с британской и с испанской защитой, Ассанж находится в плачевном состоянии, он абсолютно подавлен, он похудел, ну можете себе представить, он находится в условиях лишения свободы почти 11 лет. Ситуация сложная, и она продолжает усугубляться, а они даже не приняли это во внимание, принимая такое решение», — отметил он.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании Джулиана Ассанжа.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение лондонского суда об экстрадиции Ассанжа в США будет оспорено в кратчайшие сроки.

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