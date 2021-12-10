Главред WikiLeaks Храфнссон осудил разрешение суда в Лондоне экстрадировать Ассанжа в США

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Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон в беседе с RT осудил решение лондонского суда об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
Главред WikiLeaks Храфнссон осудил разрешение суда в Лондоне экстрадировать Ассанжа в США
  • © AP Photo/Frank Augstein

По его словам, данная ситуация является «чёрным днём для журналистики».

Также он назвал ироничным тот факт, что разрешение суда на экстрадицию Ассанжа в США совпало с Днём прав человека.

«Невероятно, что апелляционный суд отменил решение магистратского суда на основании заверений США в том, что с Джулианом будут обращаться справедливо, обеспечат ему лечение и пребывание в тюрьме с соответствующими условиями и он даже сможет отбыть свой срок в Австралии, если таковой будет ему назначен», — сказал Храфнссон.

Он добавил, что правозащитные организации, в том числе Amnesty International, изучили «все эти так называемые заверения» и выяснили, что они «не стоят ломаного гроша».

«Они просто ненадёжны. Конечно, в ответ на это Джулиан подаст апелляцию», — отметил он.

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии Джулиана Ассанжа.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение лондонского суда об экстрадиции Ассанжа в США будет оспорено в кратчайшие сроки.

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