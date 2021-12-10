США раскритиковали решение Никарагуа о разрыве отношений с Тайванем

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Госдепартамент США подверг критике решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений с Тайванем.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о сфальсифицированных выборах 7 ноября в Никарагуа.

«Без мандата, который дают свободные и справедливые выборы, действия Ортеги не могут отражать волю жителей Никарагуа, которые продолжают бороться за демократию и возможность реализовывать свои права и основные свободы», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В США призвали все страны расширять взаимодействие с Тайванем.

Ранее правительство Никарагуа объявило о разрыве отношений с Тайванем, назвав его частью Китая.

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