США раскритиковали решение Никарагуа о разрыве отношений с Тайванем
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о сфальсифицированных выборах 7 ноября в Никарагуа.
«Без мандата, который дают свободные и справедливые выборы, действия Ортеги не могут отражать волю жителей Никарагуа, которые продолжают бороться за демократию и возможность реализовывать свои права и основные свободы», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
В США призвали все страны расширять взаимодействие с Тайванем.
Ранее правительство Никарагуа объявило о разрыве отношений с Тайванем, назвав его частью Китая.